Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1096 US-Dollar

Ethereum Kurs Prognose: Staking auf Allzeithoch - was bedeutet das für den Preis von ETH?

Heute im Fokus

Fitch bleibt bei AA-Rating für Munich Re. Meyer Burger stoppt Ausbau des Solarwerks in Sachsen-Anhalt. Apple-Zulieferer Foxconn investiert in Achsmontage-Sparte von Autozulieferer ZF Friedrichshafen. TUI stoppt wegen der Waldbrände Flüge nach Rhodos. Julius Bär profitiert von Credit Suisse-Krise. RTL erwirbt weiteres Fußball-Rechtepaket von UEFA. Twitter-Umbenennung: Musk will X als Markenname etablieren.