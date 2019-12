Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1115 US-Dollar

GO

Heute im Fokus

DAX schwächelt -- Dow stabil -- PSA und Fiat Chrysler geben Fusion bekannt -- Scout24 verkauft Autoscout24 -- Jungheinrich mit schwachem Ausblick 2020 -- WashTec, EVOTEC, Post im Fokus

Verdi ruft für Donnerstag zu Streik bei Lufthansa-Tochter LSG auf. Südzucker bei Gewinnplänen optimistischer. Marke VW steigert Investitionen in E-Mobilität. ifo-Geschäftsklima steigt stärker als erwartet. ABB verkleinert Vorstand nach Spartenverkauf an Hitachi. Tesla will angeblich Preise für Model 3 senken.