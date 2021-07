Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1802 US-Dollar

GO

Heute im Fokus

DAX geht schwächer ins Wochenende -- VW erzielt Absatzplus -- PUMA wird zuversichtlicher -- JENOPTIK hebt Jahresziele an -- Ericsson mit Umsatzrückgang -- NEL, Nordex, Daimler im Fokus

Ex-Wirecard-Chef Braun bleibt in U-Haft. ADVA hebt Ergebnis-Prognose an. GSK erreicht Studienziele mit Anämie-Medikament. Xiaomi neue Nummer zwei im Smartphone-Geschäft. Carl Zeiss Meditec erhöht Jahresziele. IPOs: China plant offenbar weniger strenge Vorgaben für Techbörsengänge in Hongkong. Yara legt dank höherer Preise kräftig zu.