Devisen: Eurokurs gefallen - Versöhnlichere Zeichen im Handelskonflikt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Montag gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1117 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte der Euro noch rund einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1116 (Freitag: 1,1065) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8996 (0,9038) Euro.

Nach der jüngsten Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China haben beide Seiten wieder versöhnlichere Töne angeschlagen. Davon profitierte der US-Dollar. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag am Rande des G7-Gipfels der großen Industrienationen im französischen Biarritz, die USA und China wollten "sehr bald" neue Verhandlungen in ihrem Handelskonflikt aufnehmen. Auch China mühte sich, die Wogen wieder etwas zu glätten.

Wachsende Rezessionssorgen in Deutschland belasteten den Euro dann kaum noch. Vor allem der Handelskrieg zwischen den USA und China hatte das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima im August auf den tiefsten Stand seit 2012 gedrückt. Der Rückgang war zudem stärker als erwartet. "Der berühmte Silberstreif am Horizont fehlt leider", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. "Donald Trump scheint beim Thema Handel auf volle Eskalation zu setzen, auch wenn kurzzeitig immer wieder Hoffnungen auf eine Beilegung der Handelskonflikte aufkommen."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90808 (0,90453) britische Pfund, 117,67 (117,79) japanische Yen und 1,0885 (1,0893) Schweizer Franken fest. Die Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1534 Dollar gehandelt. Das waren etwa sieben Dollar mehr als am Vortag./jsl/bgf/he