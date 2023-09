Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,0724 US-Dollar

Kryptokurse am Mittag

Heute im Fokus

Bernd Spalt wird neuer Risikovorstand der Commerzbank. UBS will wohl Wealth-Management-Stellen in Asien streichen. Swiss Re erwartet weiteres Wachstum im Markt für Nichtleben-Rückversicherungen. Meta entwickelt wohl neue künstliche Intelligenz. Rheinmetall erhält weiteren Panzerauftrag für Ukraine. Roche-Chef hält größere Zukäufe für möglich. AMAG vergibt wohl einen Großauftrag an Meyer Burger.