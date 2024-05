Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,0843 US-Dollar

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Devisen: Euro verharrt zum US-Dollar in enger Handelsspanne

Warum der Euro stabil in die neue Woche startet

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagnachmittag entwickeln

Heute im Fokus

Gerresheimer investiert dreistelligen Millionenbetrag in US-Standort. Konkurrenzkampf mit NVIDIA: China will Chipindustrie mit milliardenschwerem Fonds unterstützen. NEL-Aktie profitiert weiter von Lizenzdeal mit Reliance Industries. China Evergrande New Energy Vehicle: Käufer für Beteiligung gefunden. Morgan Stanley streicht Empfehlung für IONOS.