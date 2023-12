Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,0919 US-Dollar

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

Heute im Fokus

Fed tastet Leitzins nicht an. Bund will wohl Aktien von DHL und Telekom verkaufen. Bank of England lässt Leitzins unverändert. Bundeswehr und Airbus schließen Kaufvertrag über bis zu 82 Militärhubschrauber. Europas Immobiliensektor kann von sinkenden Zinsen profitieren. Norwegische Notenbank hebt Leitzins überraschend an.