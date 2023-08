Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,0984 US-Dollar

Fachanwalt erläutert: In diesen Fällen ist eine MiCA-Lizenz für die Platzierung von Krypto-Assets notwendig

Experten berichten: So könnten Kryptowährungen in 50 Jahren aussehen

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Heute im Fokus

PayPal will eigenen Stablecoin launchen. Tesla-CFO Kirkhorn verlässt den E-Autobauer nach 13 Jahren. Rheinmetall kommt ins Finale im Rennen um milliardenschweren US-Panzerauftrag. Rock Tech meldet Fortschritte bei Lithium-Projekten. Scout24 hebt Jahresprognose an. Aurubis bestätigt nach solidem Gewinn Jahresprognose. OHB soll nach Einstieg von KKR von der Börse gehen. D.A. Davidson-Experte erkennt in Nikola-Bilanz "gute und schlechte Nachrichten".