Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1081 US-Dollar

Wall Street fester -- DAX kräftig im Plus -- Continental refinanziert Milliarden-Kreditlinie -- Google-Gründer treten ab -- SAP will auf große Zukäufe verzichten -- ASML, CANCOM, Vonovia im Fokus

Saudi Aramco will angeblich Spanne beim Ausgabepreis voll ausschöpfen. USA und China nähern sich offenbar in Handelsfragen trotz Spannungen an. Orange legt strategischen Plan bis 2025 vor. Vodafone arbeitet mit Amazon Web Services zusammen. Airbus erhält Großauftrag von United Airlines - Rückschlag für Boeing.