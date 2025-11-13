DAX24.046 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.949 -2,0%Bitcoin86.724 -1,0%Euro1,1646 +0,5%Öl63,12 +0,7%Gold4.198 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Siemens 723610 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen? Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1619 US-Dollar

13.11.25 16:13 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1619 (Mittwoch: 1,1576) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8606 (0,8638) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88190 (0,88230) britische Pfund, 179,57 (179,19) japanische Yen und 0,9244 (0,9250) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl