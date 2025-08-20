DAX24.418 +0,4%ESt505.482 +0,9%Top 10 Crypto15,97 +0,2%Dow45.138 +0,5%Nas21.537 -0,4%Bitcoin98.500 -1,2%Euro1,1671 +0,1%Öl65,91 -0,8%Gold3.334 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 UnitedHealth 869561 Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J TUI TUAG50 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- US-Börsen uneins -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger - Rekordhoch im Blick Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger - Rekordhoch im Blick
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1682 US-Dollar

19.08.25 16:08 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Dienstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1682 (Montag: 1,1673) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8560 (0,8566) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86400 (0,86210) britische Pfund, 172,67 (172,27) japanische Yen und 0,9409 (0,9423) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl