Devisen: Eurokurs gesunken - EZB-Referenzkurs: 1,1734 US-Dollar

03.10.25 16:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gesunken. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1734 (Donnerstag: 1,1754) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8522 (0,8507) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87260 (0,87210) britische Pfund, 172,90 (172,53) japanische Yen und 0,9343 (0,9350) Schweizer Franken fest./jkr/he