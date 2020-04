Devisen: Eurokurs gibt deutlich nach - EU-Gipfel enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Freitag unter Druck geraten. Experten verweisen auf die wenig überzeugenden Ergebnisse des EU-Gipfels. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag mit 1,0732 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er noch rund einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0772 (Mittwoch: 1,0867) Dollar festgesetzt.

Der EU-Gipfel billigte am Donnerstag ein bereits verabredetes 500-Milliarden-Hilfspaket und die Gründung eines Wiederaufbaufonds, über den noch einmal 1000 Milliarden Euro oder mehr verteilt werden könnten. Details bleiben aber weiterhin umstritten.

Nach Einschätzung von Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann hat der EU-Gipfel dem Euro geschadet. Die Ergebnisse seien "Wischiwaschi". Wieder müsse die EZB die Feuerwehr spielen, um die Probleme der Eurozone zu lösen. Laut Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding hat man nur sehr wenig Fortschritte in der Substanz gemacht. "Die Staats- und Regierungschefs der EU haben es wieder einmal versäumt, ein klares und beeindruckendes Signal der Solidarität auszusenden", so Schmieding.

Im weiteren Handelsverlauf steht das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland auf dem Kalender. Es wird im April erneut ein starker Rückgang des wichtigen Konjunkturindikators erwartet. Vor allem die Beurteilung der aktuellen Lage dürfte angesichts von Werks- und Geschäftsschließungen stark nachgeben./jsl/stk