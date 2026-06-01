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Devisen: Eurokurs gibt vor US-Zinsentscheidung etwas nach

17.06.26 16:24 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht gesunken. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung knapp unter 1,16 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1591 (Dienstag: 1,1594) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8627 (0,8625) Euro.

Die Anleger warten auf die Zinsentscheidung der Fed am Abend. Bei der ersten Entscheidung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar keine Änderung beim Leitzins erwartet. Die Sitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant. "Die Märkte wollen vor allem wissen, ob die Fed unabhängig bleibt oder ob der politische Einfluss des Weißen Hauses zunimmt", glaubt der Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro.

Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten haben den Euro am Nachmittag etwas belastet. Im Mai waren die Umsätze im US-Einzelhandel stärker als erwartet gestiegen. Sie legten im Monatsvergleich um 0,9 Prozent zu, während Volkswirte nur mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet hatten. "Die aktuellen Einzelhandelsdaten aus den USA signalisieren weiterhin eine robuste Konsumdynamik", sagte Analyst Constantin Lüer von der NordLB.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86463 (0,86471) britische Pfund, 185,82 (185,94) japanische Yen und 0,9193 (0,9224) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.344 Dollar. Das waren rund 13 Dollar mehr als am Vortag./jkr/men