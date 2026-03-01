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Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar nach

20.03.26 16:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag etwas gesunken. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1547 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch fast 1,16 Dollar gekostet.

Am Vortag hatte sich der Euro von seinen jüngsten Verlusten etwas erholt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1555 (Donnerstag: 1,1489) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8654 (0,8703) Euro.

Am Donnerstag hatten Spekulationen auf eine mögliche Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Kriegs den Euro mehr als einen Cent nach oben getrieben. Am Freitag setzte eine Gegenbewegung ein. Bundesbankpräsident Joachim Nagel erklärte, dass die EZB, falls nötig, handlungsbereit sei. "Nach aktuellem Stand ist es denkbar, dass sich die mittelfristigen Inflationsaussichten verschlechtern und die Inflationserwartungen nachhaltig steigen, was eine restriktivere Geldpolitik wahrscheinlich notwendig machen würde", sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Weiter bestimmt wird das Geschehen am Devisenmarkt durch den Krieg im Nahen Osten. Der Dollar wird als Weltleitwährung als sichere Alternative zu anderen Währungen gesucht. Zudem wird die US-Wirtschaft als Nettorohölexporteur weniger durch die steigenden Ölpreise belastet. Auch wird der Dollar stärker nachgefragt, da Rohstoffe in Dollar gehandelt werden.

"Man wird sich daher am Devisenmarkt darauf einstellen müssen, dass die Wechselkursbewegungen volatil bleiben, solange der Konflikt anhält und jeden Tag neue Wendungen bringt", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Volkmar Baur. "Die täglichen Bewegungen scheinen aber momentan mehr von Kommentaren einzelner Politiker und Zentralbanker getrieben zu sein als von fundamentalen Daten." Damit seien sie schwer vorhersehbar.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86438 (0,86388) britische Pfund, 183,46 (182,46) japanische Yen und 0,9096 (0,9121) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.566 Dollar. Das waren etwa 83 Dollar weniger als am Vortag./jsl/nas