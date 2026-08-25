DAX 26.107 -0,1%ESt50 6.448 -0,2%MSCI World 4.958 -0,2%Top 10 Crypto 10,48 +1,3%Nas 25.980 -0,8%Bitcoin 69.109 +2,2%Euro 1,1657 -0,1%Öl 91,4 -0,8%Gold 4.642 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag erneut gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1654 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1664 Dollar festgesetzt.

Nach einem impulsarmen Wochenauftakt wird sich das Interesse der Anleger im weiteren Tagesverlauf auf Konjunkturdaten richten. Auf dem Programm steht unter anderem das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Zuletzt waren bereits einige Konjunkturindikatoren besser ausgefallen, sodass am Markt auch beim Ifo-Index mit einem Anstieg gerechnet wird.

Eine etwas stärkere deutsche Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal konnte dem Euro keinen Auftrieb verleihen. Am Morgen war bekannt geworden, dass die größte Volkswirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal mit 0,3 Prozent etwas stärker als erwartet gewachsen war. Das Statistische Bundesamt hatte eine erste Schätzung nach oben revidiert./jkr/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.