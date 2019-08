Devisen: Eurokurs hält sich bei 1,12 US-Dollar

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der Euro hat sich am Freitag in der Nähe von 1,12 US-Dollar gehalten. Im New Yorker Handel wurden zuletzt 1,12060 Dollar für die europäische Gemeinschaftswährung bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuvor den Referenzkurs auf 1,1198 (Donnerstag: 1,1193) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8930 (0,8934) Euro gekostet.

Neue politische Unsicherheiten in der Eurozone belasteten den Euro kaum. Mit einer Regierungskrise in Italien war der Euro am Donnerstagabend nur zeitweise bis auf 1,1177 Dollar gefallen. Der Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, hatte zuletzt ein Misstrauensvotum im Senat gegen den Ministerpräsidenten Giuseppe Conte angekündigt. Entzieht das Parlament dem Regierungschef das Vertrauen, wäre die Populisten-Allianz aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung auch formal am Ende.

Neue Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zum Handelskonflikt mit China bewegten den Eurokurs ebenfalls nicht nennenswert. Nur wenige Tage nach einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts mit der Ankündigung neuer Strafzölle auf chinesische Waren hatte Trump am Nachmittag gesagt, dass die Gespräche mit China "sehr gut verlaufen". Allerdings schränkte er ein, dass die USA noch nicht bereit seien für ein Handelsabkommen.

NEW YORK (dpa-AFX)