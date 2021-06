Devisen: Eurokurs hält sich bei 1,19 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag vergleichsweise wenig verändert. Am Nachmittag hielt sich die Gemeinschaftswährung wie bereits am Morgen bei etwa 1,19 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1894 (Montag: 1,1891) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8408 (0,8410) Euro.

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Leicht belastet wurde der Euro durch den US-Dollar, der zu vielen wichtigen Währungen etwas zulegte. Sonst gab es keine nennenswerten Impulse. Im Tagesverlauf standen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone hatte sich die Stimmung der Verbraucher im Juni weiter aufgehellt. Dies war am Markt aber erwartet worden.

Jüngste Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell konnten die Kurse am Devisenmarkt ebenfalls nicht bewegen. In einem vorab veröffentlichten Redetext zu einer Anhörung vor dem US-Parlament bekräftigte Powell lediglich jüngste Aussagen der Notenbank. Demnach habe sich die US-Wirtschaft weiter von dem schweren Einbruch in der Corona-Pandemie erholt. Außerdem machte der Notenbanker erneut deutlich, der jüngste Anstieg der Inflation in den USA seiner Einschätzung nach nur zeitlich begrenzt sei.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85560 (0,85670) britische Pfund, 131,50 (130,91) japanische Yen und 1,0943 (1,0954) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1778 Dollar gehandelt. Das waren rund 5 Dollar weniger als am Vortag./jkr/fba