Devisen: Eurokurs im späten US-Handel nur noch wenig bewegt

21.08.25 21:20 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späten US-Handel nur wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung, die bereits zum Börsenauftakt an der Wall Street nachgegeben hatte, kostete zuletzt 1,1609 US-Dollar. Am Mittag waren es noch 1,1663 Dollar gewesen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1639 (Mittwoch: 1,1651) Dollar fest.

Überraschend gute Daten aus der US-Industrie hatten den Dollar gestützt: Der S&P-Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August unerwartet gestiegen. Er signalisiert jetzt wieder ein wirtschaftliches Wachstum. Im Dienstleistungssektor trübte sich die Stimmung zwar etwas ein - aber nicht so deutlich wie erwartet. Hinzu kamen überraschend gute Daten vom US-Immobilienmarkt./ck/he