DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 +7,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.757 +6,7%Euro1,1642 +0,2%Öl81,98 ±0,0%Gold5.141 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Top News
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Kroger präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs im US-Handel weiter stabil zum Dollar

04.03.26 21:22 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nach den jüngsten Kursverlusten im US-Handel weiter stabilisiert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1640 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. An den vergangenen Tagen hatten die Angriffe der USA und Israels auf den Iran den Euro belastet und den Dollar gestützt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1649 (Dienstag: 1,1606) Dollar fest.

Zuletzt hatte ein Angebot von US-Präsident Donald Trump, Tankern Geleitschutz bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu geben, die Lage an den Finanzmärkten generell etwas beruhigt. Damit ließ auch der Druck auf den Euro nach. Der Dollar dürfte nach Einschätzung von Ökonomen als sicherer Hafen aber weiter vom Nahost-Krieg profitieren.

"Die USA sind seit langem Nettoexporteur von Energie, was bedeutet, dass sich das Land keine Sorgen über Energieversorgung machen muss, sondern unabhängig ist", schreibt Commerzbank-Expertin Antje Praefcke. Europa sei hingegen stark von Energieimporten abhängig. "Das grüne Pflänzchen Wachstum könnte durch einen Ölpreisschock im schlimmsten Fall abgewürgt werden."/la/jha/