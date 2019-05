Devisen: Eurokurs im Zuge schwacher Konjunktursignale leicht gefallen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Dienstag leicht gefallen. In New York wurden zuletzt 1,1187 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt, die Stunden zuvor noch über der Marke von 1,12 Dollar gehandelt wurde. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1185 (Montag: 1,1199) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8941 (0,8929) Euro gekostet.

Anzeige Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Experten verwiesen auf eine unterschiedliche Konjunkturentwicklung in den USA und der Eurozone . So hatte die EU-Kommission ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im Währungsraum erneut gesenkt und die Auftragseingänge in der deutschen Industrie waren im März hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In den USA hatte sich das Wirtschaftswachstum zuletzt hingegen robust gezeigt, was den Dollar tendenziell stützt.

Weiterhin stand der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Blick der Finanzmärkte - mit einem offenbar wieder eingetrübten Verhältnis beider Parteien. Am Dienstag zog dies vor allem am Aktienmarkt eine Verkaufswelle nach sich, auch wenn die Verhandlungen fortgesetzt werden sollen. Nach den Irritationen über die Ankündigung höherer US-Sonderzölle auf Einfuhren aus China wollen die Unterhändler ab Donnerstag wieder zusammenkommen./tih/he