Devisen: Eurokurs kaum verändert - EZB-Referenzkurs: 1,0638 US-Dollar

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochnachmittag entwickeln

Nichts los am Devisenmarkt?

Heute im Fokus

Mercedes-Benz ruft weltweit SUVs zurück. VW will mit neuer Plattform günstige E-Autos in China bauen. Morgan Stanley und HSBC bauen Stellen im asiatischen Investmentbanking ab. ASML erleidet Bestellungseinbruch. adidas erhöht Ausblick nach gutem Quartal. LVMH mit Umsatzrückgang. Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway leidet unter nachlassenden Bestellungen. HELLA meldet höheren Umsatz.