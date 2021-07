Devisen: Eurokurs kaum verändert vor Fed-Beschlüssen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung hielt sich weiter über 1,18 US-Dollar und wurde am Vormittag bei 1,1809 Dollar gehandelt. Das ist etwa das gleiche Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1810 Dollar festgesetzt.

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Abend werden die US-Währungshüter ihre Beschlüsse veröffentlichen. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank dürften die Anleger vor allem auf die Einschätzung der Fed achten, wie lange die erhöhte Inflation in den USA andauern wird.

Im Juni war die Inflationsrate in den USA auf 5,4 Prozent gestiegen. Sie liegt damit deutlich über dem von der US-Notenbank angepeilten Ziel von zwei Prozent. Zuletzt hatten Mitglieder der US-Notenbank immer wieder deutlich gemacht, dass sie den Anstieg der Teuerung als nur vorübergehend ansehen.

Im geldpolitischen Ausschuss der Fed dürfte bei der Zinssitzung zwar eine Diskussion über einen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik stattfinden, hieß es von Marktbeobachtern. Ökonomen rechnen am Abend aber noch nicht mit einem klaren Signal zur Rückführung der Anleihekäufe durch die US-Notenbank./jkr/jha/