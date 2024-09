Devisen: Eurokurs kaum verändert - Yen verliert nach Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1153 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Im Vergleich zum Wochenstart legte der Euro etwas zu und profitierte ein wenig von der deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1166 (Donnerstag: 1,1156) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8955 (0,8963) Euro.

Wer­bung

EUR/USD und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/USD mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. In Deutschland sind die Erzeugerpreise im August im Montagsvergleich unerwartet gestiegen. Volkswirte hatten hier eine Stagnation erwartet. Die Erzeugerpreise wirken auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. In Frankreich blieb das Geschäftsklima im September stabil. Die Daten spielten jedoch am Devisenmarkt keine große Rolle. In den USA wurden am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Unter deutlichem Druck stand der japanische Yen. Die japanische Notenbank hat den Leitzins wie erwartet bei 0,25 Prozent belassen. Laut Japans Notenbankpräsident Kazuo Ueda soll der Leitzins erst wieder angehoben werden, wenn die weitere Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation mit den Prognosen übereinstimmt.

"Die Bank of Japan ist der Meinung, dass die Inflation weiter graduell steigen sollte, was den Weg für weitere Anhebungen frei machen wird", kommentierte Volksmar Baur, Devisenexperte bei der Commerzbank. Baur sieht jedoch keinen starken Inflationsdruck. "Wir gehen daher weiterhin davon aus, dass sich die Bank of Japan schwer tun wird, die Leitzinsen signifikant anzuheben, erwarten nur einen weiteren Zinsschritt im Dezember und als Resultat über die kommenden Monate eher wieder einen schwächeren japanischen Yen."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83910 (0,83953) britische Pfund, 161,08 (159,53) japanische Yen und 0,9486 (0,9460) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2609 Dollar gehandelt. Das sind etwa 22 Dollar mehr als am Vortag./jsl/zb