Devisen: Eurokurs knapp über 1,12 US-Dollar - Britisches Pfund unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Mit zuletzt 1,1209 US-Dollar notierte die Gemeinschaftswährung Euro etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1205 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8925 Euro gekostet.

Anzeige Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Dienstag standen weder in Europa noch in den USA wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Anleger warten auf Signale der US-Notenbank. Am Mittwoch wird sich Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress zur Zinspolitik äußern. Die robuste US-Wirtschaftsentwicklung spreche jedoch dafür, dass sich die Fed mit einem Zinsschritt noch etwas länger Zeit lassen werde, schrieb Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

Deutliche Verluste verzeichnete das britische Pfund. Die zunehmende Sorge vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union schickte die britische Währung am Dienstag auf Talfahrt. Zeitweise fiel sie auf 1,2440 US-Dollar und somit auf den tiefsten Stand seit April 2017. Der Euro stieg zum Pfund auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn./bek/he