Devisen: Eurokurs legt etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zugelegt. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1383 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1345 Dollar festgesetzt.

Nachdem der Euro zu Beginn der Woche noch zeitweise unter 1,13 Dollar gehandelt worden war, hatte die Hoffnung auf Fortschritte bei den diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung der Krise an der russisch-ukrainischen Grenze der Gemeinschaftswährung am Dienstag spürbaren Auftrieb verliehen.

Am Mittwoch trübte sich die Zuversicht allerdings etwas ein. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg widersprach den russischen Aussagen: "Bislang haben wir vor Ort keine Deeskalation gesehen. Im Gegenteil: Russland scheint den Militäraufmarsch fortzusetzen." Der Euro wurde durch die Aussagen jedoch nicht belastet. Zudem legte der russische Rubel erneut zu.

In der Eurozone ist die Industrieproduktion im Dezember deutlich stärker als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat kletterte die Gesamtproduktion um 1,2 Prozent. Erwartet wurde lediglich ein Anstieg um 0,3 Prozent.

Am Nachmittag schauen die Finanzmärkte auf die USA. So werden unter anderem Daten zum Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion veröffentlicht. Am Abend wird die US-Notenbank ihr Protokoll (Minutes) zur letzten Sitzung veröffentlichten. Beobachter erhoffen sich insbesondere Hinweise darauf, wie groß die erwartete Leitzinserhöhung im März ausfallen könnte. Allerdings sind seit der vergangenen Sitzung zwei Wochen vergangen und die Inflationsdynamik hat sich seitdem weiter verschärft./jsl/jkr/eas