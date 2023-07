Devisen: Eurokurs legt weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag im späten US-Devisenhandel die Gewinne ausgebaut. Nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts notierte die Gemeinschaftswährung zuletzt auf 1,0967 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0888 (Donnerstag: 1,0899) Dollar festgesetzt und Dollar damit 0,9184 (0,9175) Euro gekostet.

Die Gemeinschaftswährung profitierte zum Wochenschluss von einer Dollar-Schwäche. Die US-Währung geriet nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Juni unter Druck. Zwar zeigt der Bericht, dass der amerikanische Arbeitsmarkt trotz jüngster Zinserhöhungen unverändert robust ist. Anleger hatten aber nach einem unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung laut Daten eines privaten Arbeitsmarktdienstleisters mehr neue Stellen erwartet./bek/he