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Devisen: Eurokurs legt zum US-Dollar zu - Yen weiter im Höhenflug

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1623 US-Dollar gehandelt. Am Morgen lag der Kurs noch knapp unter 1,16 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1615 (Mittwoch: 1,1578) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8609 (0,8637) Euro.

Der Euro profitierte von einer Dollar-Schwäche. Die US-Währung stand zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Besonders deutlich profitierte der japanische Yen, der den Höhenflug vom Vortag fortsetze. Dies sorge weiter für Spekulation auf eine erneute Intervention am Devisenmarkt. Zudem wird erwartet, dass die japanische Notenbank am 18. September den Leitzins anheben wird.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bewegten den Devisenmarkt kaum. So hat sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor im August unerwartet verbessert. Der ISM-Index bleibt klar über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Auch der Wert für die Beschäftigung verbesserte sich. Hier wird aber weiter eine Abschwächung des Arbeitsmarktes angezeigt. An diesem Freitag wird der Arbeitsmarktbericht der Regierung für den Monat August veröffentlicht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86055 (0,85870) britische Pfund, 181,21 (184,78) japanische Yen und 0,9390 (0,9424) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.498 Dollar. Das waren rund 117 Dollar mehr als am Vortag./jsl/jha/

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