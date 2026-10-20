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Devisen: Eurokurs legten zum US-Dollar etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1227 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1225 Dollar festgesetzt.

Ein deutlicher Anstieg der deutschen Erzeugerpreise im September konnte dem Handel am Devisenmarkt keinen größeren Impuls verleihen. Deutlich höhere Kosten für Energie infolge hoher Ölpreise haben die Jahresrate kräftig steigen lassen.

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Im frühen Handel waren auch die Ölpreise zeitweise weiter gestiegen. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent kletterte mit der Sorge vor weiteren Angriffe auf Öltanker in der Straße von Hormus zeitweise über 110 Dollar je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit fünf Monaten. Dies konnte die Inflationssorgen am Devisenmarkt aber vorerst nicht weiter anheizen und den Kursen keine neue Richtung geben.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt das Interesse der Anleger am Devisenmarkt auf Konjunkturdaten gerichtet. Auf dem Programm stehen unter anderem die Konjunkturerwartungen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland. Am Markt wird mit einem leichten Rückgang des Konjunkturindikators gerechnet./jkr/mis

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