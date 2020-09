Devisen: Eurokurs mit Berg- und Talfahrt nach Powell-Rede

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag nach einem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1796 US-Dollar. Sie notierte damit in der Nähe ihres Tagestiefs. Nach Beginn von Powells Rede war der Euro zeitweise bis auf 1,1901 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1806 (Mittwoch: 1,1789) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8470 (0,8483) Euro.

Die US-Notenbank Fed machte konkrete Details zu ihrem neuen geldpolitischen Rahmenwerk öffentlich. Das bisherige Inflationsziel von zwei Prozent wird zwar beibehalten, es soll aber im Durchschnitt über einen gewissen Zeitraum erreicht werden. Falls also die Inflation längere Zeit unter diesem Ziel liegt, dann kann die Fed anschließend eine längere Zeit eine höhere Inflation akzeptieren. Bisher gab es ein festes Ziel. Die Änderungen sprechen also für eine lockere Geldpolitik .

Der Dollar geriet allerdings nur kurzzeitig unter Druck. "Kurzfristig hat die Änderung der geldpolitischen Strategie keine unmittelbaren Konsequenzen", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die aufgrund der Corona-Pandemie schwer gebeutelte US-Wirtschaft wird noch längere Zeit unter einer hohen Arbeitslosigkeit leiden." Die Nullzinspolitik dürfte also ohnehin weiter fortgeführt werden. Zudem betonte Notenbankchef Powell, dass das Inflation nur moderat über das Ziel steigen soll.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89505 (0,89690) britische Pfund, 125,34 (125,34) japanische Yen und 1,0750 (1,0738) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1918 Dollar gehandelt. Das waren gut 35 Dollar weniger als am Vortag./jsl/bgf/he