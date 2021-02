Devisen: Eurokurs reduziert Gewinne wieder etwas

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der Euro hat am Freitag nach positiv aufgenommenen Konjunkturdaten etwas zugelegt. Im Tageshoch war die Gemeinschaftswährung 1,2145 US-Dollar wert, mit zuletzt bezahlten 1,2115 Dollar kam der Kurs aber wieder etwas zurück. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2139 (Donnerstag: 1,2084) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8238 (0,8275) Euro.

Auftrieb erhielt der Euro zuerst durch Konjunkturdaten aus der Eurozone . Die Unternehmensstimmung hellte sich nach Daten des britischen Instituts IHS Markit im Februar auf. Nach wie vor klafft jedoch die Stimmung zwischen der soliden Industrie und den angeschlagenen Dienstleistern aber weit auseinander. Denn der Servicesektor wird wesentlich stärker durch die Corona-Beschränkungen belastet als die Industrie.

Später nahm die Risikobereitschaft der Anleger, die neuerdings an den Finanzmärkten wegen Inflationsbedenken vorsichtiger geworden sind, kurz vor dem Wochenende aber wieder ab. An der Wall Street schwanden beim rekordhohen Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) die Gewinne und am Devisenmarkt erhielt der Dollar als sicherer Hafen wieder etwas mehr Zuspruch. Entsprechend kam der Euro von seinem Tageshoch zurück.

