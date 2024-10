Devisen: Eurokurs schwächelt im US-Handel weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im US-Handel sein Tief von Mitte August noch etwas ausgeweitet. Die Gemeinschaftswährung Euro wurde rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street mit 1,0941 US-Dollar gehandelt. Zeitweise war sie bis auf 1,0936 Dollar gefallen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0957 (Dienstag: 1,0982) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9126 (0,9105) Euro.

Deutsche Außenhandelsdaten bewegten den Euro kaum. Dagegen profitiert der Dollar seit Freitag vom robusten US-Arbeitsmarktbericht für September. Am Markt wird bei der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed Anfang November nur noch mit einer Senkung um bestenfalls 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Ein erneuter Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte gilt laut Volkswirten als mittlerweile sehr unwahrscheinlich./ck/he