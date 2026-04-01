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Devisen: Eurokurs stabil im Bereich von 1,18 US-Dollar

15.04.26 20:53 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nach jüngsten Kursgewinnen stabil gehalten. Im New Yorker Handel wurden für die europäische Gemeinschaftswährung 1,1798 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1780 (Dienstag: 1,1793) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8488 (0,8479) Euro gekostet.

Konjunkturdaten gaben dem Euro keine neue Richtung. In den USA war der Empire-State-Index des laufenden Monats, ein Stimmungsbarometer des Verarbeitenden Gewerbes der Region New York, trotz des Iran-Kriegs unerwartet stark gestiegen.

Im Fokus blieben zur Wochenmitte die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg. "Die Entwicklungen im Nahen Osten und an der Straße von Hormus bleiben der treibende Faktor an den Finanzmärkten", schrieben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Mal dominierten Hoffnungen, mal Sorgen. Solange aber die Seeblockade anhalte und keine freie Durchfahrt gewährleistet sei, fehle die Grundlage für eine dauerhafte Entspannung./jkr/he/ajx/he