DAX24.129 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -1,2%Nas24.822 +1,6%Bitcoin66.259 -1,1%Euro1,1719 +0,3%Öl105,6 -0,4%Gold4.719 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen: Gute Laune bei Tech-Aktien -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie kommt nicht vom Fleck: Warum Analysten nach den Quartalszahlen unterschiedlich urteilen DroneShield-Aktie kommt nicht vom Fleck: Warum Analysten nach den Quartalszahlen unterschiedlich urteilen
DAX in KW 17: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 17: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs stabilisiert sich nach Verlusten zum US-Dollar

24.04.26 21:10 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nach seinen Kursverlusten im Verlauf der Handelswoche ein Stück weit erholt. In New York wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1718 US-Dollar gehandelt. Der Kurs kehrte damit über die Marke von 1,17 Dollar zurück, die am Vortag erstmals seit fast zwei Wochen wieder unterschritten wurde.

Zuvor war der Euro drei Handelstage in Folge gefallen und hat in dieser Zeit etwa einen Cent verloren. Die Verunsicherung von Anlegern über mögliche wirtschaftliche Folgen der Sperrung der Straße von Hormus trübt aktuell die Stimmung an den Finanzmärkten, was auch den Euro unter Druck setzte. Der US-Dollar diente den Anlegern zuletzt als "sicherer Hafen".

Es besteht aber weiterhin Hoffnung, dass es nochmals Gespräche über eine Lösung des Iran-Krieges gibt. Im Ringen um eine Beendigung sollen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, am Samstag zu Verhandlungen mit Vertretern Teherans nach Pakistan reisen.

Konjunkturdaten bewegten am Freitag eher wenig. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im April wegen des Iran-Kriegs weiter deutlich verschlechtert und den tiefsten Stand seit der Corona-Krise erreicht, wie das Münchner Forschungsinstitut Ifo mitteilte. In den USA ist das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima im April auf ein Rekordtief gefallen.

"Der Iran-Krieg macht die deutsche Konjunktur langsam aber sicher kaputt", schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt Dekabank. Je länger er anhalte, umso mehr machten sich Preisüberwälzungen in andere Sektoren als Heizöl und Benzin bemerkbar. Die Konsumenten sind Kater zufolge stark verunsichert. Bei den Unternehmen gebe es teilweise bereits wieder Vorzieheffekte beim Einkauf von Vorprodukten, um gegen weitere Preissteigerungen gewappnet zu sein./tih/he