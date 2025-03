Devisen: Eurokurs steigt - US-Handelsstreitigkeiten im Fokus

Krypto als strategische Reserve – Trump sorgt für Rally. So können Anleger partizipieren.

Krypto Update: Das Wichtigste der letzten 24 Stunden rund um Bitcoin und Co.

Bitcoin verliert weiter an Wert

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Heute im Fokus

USA streichen Ukraine-Hilfen - Rüstungsrally hält an. OMV-Aktie: Borealis und Borouge fusionieren. Bilfinger steigert operativen Gewinn deutlich und plant Dividende-Erhöhung. Fielmann-Aktie profitiert von gestiegenem Jahresgewinn. Trump plant neue Zölle auf Agrar-Importe. Post-Tarifverhandlungen halten an. Vodafone führt Sicherheitsnetz für Polizei ein. Telekom setzt Drohne zur Netzversorgung ein. Fresenius will FMC-Anteil senken.