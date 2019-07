Devisen: Eurokurs weiter stabil

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch im US-Handel hat sich der Eurokurs am Montag recht stabil gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1260 US-Dollar gehandelt und damit kaum verändert zum Kurs im europäischen Freitagabendhandel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1269 (Freitag: 1,1253) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8874 (0,8887) Euro gekostet.

Neue Konjunkturdaten aus den USA hatten am Devisenmarkt kaum Kursbewegungen zu Folge. Im Juli hatte sich die Stimmung von Industrieunternehmen in der Region um New York wieder von einem herben Einbruch im Vormonat erholt./edh/jkr/he