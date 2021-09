Devisen: Eurokurs wenig verändert über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Er hielt sich stabil über 1,18 US-Dollar. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1819 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1834 Dollar festgesetzt.

Die Anleger haben vor allem Konjunkturdaten aus den USA im Blick, von denen sie sich Hinweise auf die weitere Entwicklung der Geldpolitik erhoffen. Die US-Notenbank Fed hatte deutlich gemacht, dass sie bei der Entscheidung über eine mögliche Reduzierung der Anleihekäufe auf Wirtschaftsdaten achtet, insbesondere auf Daten vom Arbeitsmarkt.

Somit könnten am Nachmittag Daten zur Entwicklung der Beschäftigung in der amerikanischen Privatwirtschaft für Impulse am Devisenmarkt sorgen. Am Markt werden die monatlichen Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP erwartet, die als Hinweisgeber für den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung gelten. Dieser steht am Freitag an./jkr/bgf/stk