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Devisen im Blick

Darum bewegt sich der Euro zum US-Dollar kaum

09.07.26 21:01 Uhr
EUR/USD: Warum der Euro zum US-Dollar seitwärts tendiert | finanzen.net

Der Euro hat sich am Donnerstag im späten New Yorker Devisenhandel kaum noch bewegt.

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Nach wie vor halten sich damit die Auswirkungen des zugespitzten Iran-Krieges auf das Währungspaar in engen Grenzen. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,1433 US-Dollar und lag damit auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1435 (Mittwoch: 1,1404) Dollar festgesetzt.

/bek/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Claudio Divizia / Shutterstock.com, PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images