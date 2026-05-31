DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 +0,6%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.668 -0,8%Euro1,1656 ±-0,0%Öl93,73 +1,9%Gold4.503 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Sandisk A411ZM Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Union kritisiert adidas wegen WM-Kindertrikot -- Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
DAX vor stabilem Start in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick DAX vor stabilem Start in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick
Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Devisen im Blick

Darum hält sich der Euro auf stabilem Niveau

01.06.26 07:59 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb es für den Euro seitwärts geht | finanzen.net

Der Euro hat am Montag zum Handelsauftakt wenig Bewegung gezeigt.

Die Gemeinschaftswährung Euro notierte im frühen europäischen Geschäft bei 1,1652 US-Dollar und damit nur leicht unter dem Stand vom Freitagabend. Vor dem Wochenende war der Euro in der Spitze in Richtung von 1,17 Dollar geklettert, dann aber wieder zurückgekommen. Zum Wochenstart zeichneten sich zunächst keine wesentlich neuen Entwicklungen auf der Suche nach einer Lösung im Iran-Krieg ab.

Im Tagesverlauf werden wenige relevante Konjunkturdaten erwartet. In Deutschland wird der Einzelhandelsumsatz für den Monat April veröffentlicht. Aus der Eurozone und den Vereinigten Staaten kommen Mai-Stimmungsdaten aus dem Verarbeitenden Gewerbe, in den meisten Fällen handelt es sich dabei jedoch um Zweitschätzungen.

/men/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: elen studio / Shutterstock.com, Winiki / Shutterstock.com