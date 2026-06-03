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Darum kann sich der Euro wieder stabilisieren

04.06.26 07:54 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Euro zum US-Dollar stabilisiert | finanzen.net

Der Euro hat am Donnerstag etwas zugelegt und sich über der Marke von 1,16 US-Dollar stabilisiert.

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Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1608 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Morgen stehen kaum Konjunkturdaten in Europa zur Veröffentlichung an, die dem Markt Impulse geben könnten. Die Lage im Nahen Osten wird aber weiter beobachtet.

Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die in Washington getroffene gemeinsame Erklärung sieht die Einrichtung sogenannter Pilotzonen im Libanon vor, in denen ausschließlich die regulären libanesischen Streitkräfte die Kontrolle ausüben sollen. Die Hisbollah soll sich aus Gebieten südlich des Litani-Flusses - also aus dem Gebiet nahe der Grenze zu Israel - zurückziehen. Wie diese Sicherheitszonen eingerichtet werden sollen, ist noch unklar.

Die Lage im Iran-Krieg bleibt unterdessen undurchsichtig. Inmitten von Spekulationen über ein Ende der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran betont der iranische Außenminister, dass weiter Kontakte bestehen. Die Gespräche mit den USA seien nicht abgebrochen, sagte Abbas Araghtschi dem libanesischen Sender Al-Majadin, der der Hisbollah-Miliz nahesteht.

/jha/ajx

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Mathias Richter / Shutterstock.com, Nomad_Soul / Shutterstock.com