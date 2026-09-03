Darum legt der Eurokurs zum US-Dollar etwas zu - Yen weiter im Höhenflug

Devisen im Blick

03.09.26 10:49 Uhr

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen.

Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1603 US-Dollar gehandelt, nachdem die Notierung am Vorabend noch knapp unter 1,16 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1578 Dollar festgesetzt.

Schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten konnten den Euro nicht belasten. Im August hat sich die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone überraschend etwas eingetrübt.

Der Euro profitierte von einer Dollar-Schwäche. Die US-Währung stand am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Besonders deutlich profitierte der japanische Yen, der den Höhenflug vom Vortag fortsetze.

"Der japanische Yen ist heute Morgen erneut fester und war schon gestern während der US-Handelszeit auffällig kräftig", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Dies sorge weiter für Spekulation auf eine erneute Intervention am Devisenmarkt.

Nach Einschätzung der Dekabank ist eine Zinsanhebung der japanischen Notenbank um 0,25 Prozentpunkte am 18. September vollständig eingepreist.

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FRANKFURT (dpa-AFX)