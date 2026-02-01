DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -2,9%Nas22.607 -0,6%Bitcoin56.915 +0,9%Euro1,1768 -0,1%Öl71,81 +2,1%Gold4.990 +0,3%
19.02.26 21:04 Uhr
Euro Dollar Kurs: Warum der Euro stabil notiert | finanzen.net

Der Euro hat sich am Donnerstag im späten US-Devisenhandel nicht mehr stärker bewegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,1309 CNY -0,0121 CNY -0,15%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8747 GBP 0,0016 GBP 0,19%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1961 HKD -0,0136 HKD -0,15%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
182,4300 JPY -0,0200 JPY -0,01%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1768 USD -0,0017 USD -0,15%
Charts|News

Mit zuletzt 1,1764 US-Dollar lag die Gemeinschaftswährung Euro etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1753 (Mittwoch: 1,1845) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8508 (0,8442) Euro gekostet.

Im Verlauf des Tages profitierte der Dollar von einer Verunsicherung an den Märkten. US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor erheblichen Konsequenzen gewarnt, sollte Teheran sich in den Atomverhandlungen mit den USA nicht auf einen Deal einlassen. Sollte es nicht zu einer Vereinbarung kommen, werde es "einen sehr anderen Weg" geben, warnte Trump bei der ersten Sitzung seines Friedensrats. In welche Richtung es gehen wird, werde die Welt "wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden".

/bek/he

NEW YORK (dpa-AFX)

