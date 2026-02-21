DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 +1,4%Nas22.880 +0,9%Bitcoin57.414 +0,9%Euro1,1758 -0,1%Öl71,58 -0,5%Gold5.095 +2,0%
Darum tritt der Euro zum US-Dollar auf der Stelle - Fokus auf US-Zollentscheidung

20.02.26 20:01 Uhr
Euro Dollar Kurs: US-Zollentscheidung im Blick - Euro zu Dollar stabil | finanzen.net

Der Euro hat sich am Freitag nach der Zollentscheidung des US Supreme Courts und der Reaktion der US-Regierung kaum bewegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,1223 CNY -0,0105 CNY -0,13%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8748 GBP 0,0008 GBP 0,09%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1865 HKD -0,0123 HKD -0,13%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
182,4400 JPY 0,0700 JPY 0,04%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1758 USD -0,0015 USD -0,13%
Charts|News

Im späten US-Devisenhandel notierte die Gemeinschaftswährung der Euro bei 1,1783 Dollar und damit auf dem Niveau vom späten europäischen Währungsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1767 (Donnerstag: 1,1753) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8498 (0,8508) Euro gekostet.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängte. Verfassungswidrig sei der Bezug auf ein Notstandsgesetz.

Trump will nach dem Urteil gegen die von ihm verhängten Zölle nun andere Wege gehen. Er werde Alternativen nutzen, mit denen er mehr Geld einnehmen werde, sagte Trump in Washington. So werde er heute noch eine Anordnung unterschreiben, um unter Berufung auf eine andere gesetzliche Grundlage einen weltweiten zusätzlichen Zoll von zehn Prozent auf Importe in die USA zu verhängen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

