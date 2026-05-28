Devisen im Blick

Der Kurs des Euro hat sich am Freitagmorgen kaum bewegt.

Die Gemeinschaftswährung zu 1,1649 US-Dollar gehandelt und damit fast auf dem Niveau vom Vorabend. Neben den Entwicklungen im Iran-Krieg richten sich die Blicke der Marktteilnehmer vor allem auf die Inflation in Deutschland für den Monat Mai.

Bei den am frühen Nachmittag erwarteten Inflationsdaten seien die Benzinpreise im Fokus, schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. "Die Einführung des Tankrabatts hat zu einem Dämpfer bei der Preisentwicklung an den deutschen Tankstellen geführt." Auch in Frankreich und Spanien werden die Verbraucherpreisstatistiken des Monats Mai veröffentlicht. Die jüngsten Daten aus Frankreich am Morgen haben den Euro kaum bewegt.

Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Sollte es zu einer finalen Einigung zwischen dem Iran und den USA kommen, könnte der Euro nach Meinung der Helaba die bei 1,1652 Dollar verlaufende 55-Tagelinie nachhaltig überwinden.

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FRANKFURT (dpa-AFX)