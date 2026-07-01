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Devisen im Blick

Devisenmarkt vor dem Wochenende: Euro-Dollar-Kurs verharrt in enger Seitwärtsrange

10.07.26 21:03 Uhr
Devisen aktuell: Euro-Dollar-Kurs notiert am Freitagabend bei rund 1,1415 Dollar | finanzen.net

Kurz vor dem Wochenende hat sich der Eurokurs kaum noch bewegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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1,1415 USD -0,0015 USD -0,13%
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Am Freitag im späten US-Devisenhandel kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1415 US-Dollar zeigte sich damit kaum verändert zum späten europäischen Währungsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1430 (Donnerstag: 1,1435) Dollar festgesetzt.

Das ruhige Geschehen im Devisenhandel ähnelte dem an anderen Märkten. Auch am Ölmarkt, an den US-Aktienbörsen und im US-Anleihengeschäft hielten sich die Kurs- und Preisbewegungen am Freitag kurz vor dem Wochenende in Grenzen.

/bek/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: istockphoto / Fotogaby, elen studio / Shutterstock.com