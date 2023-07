Euro bei knapp 1,09 US-Dollar - Warum der australische Dollar unter Druck gerät

Märkte im Entspannungsmodus: So lässt sich davon profitieren

Auch Kryptowährungen müssen in der Steuererklärung berücksichtigt werden - aber wie?

Kryptotrading: Das sollten Kryptotrader beachten, wenn sie in Bitcoin, Ethereum & Co. investieren

Bank of America: Blockchain-Entwicklung wird von Regulierungsunsicherheit belastet

Altcoin-Crash voraus? Robinhood schmeißt Cardano & Co. raus - Celsius liquidiert Bestände

Heute im Fokus

PNE verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an TotalEnergies. Deutsche Exporte stagnieren im Mai - Importe steigen. China führt Kontrollen für den Export von seltenen Metallen ein. Borussia Dortmund macht Wechsel perfekt und holt Felix Nmecha aus Wolfsburg. Apple, Microsoft & Co.: US-Tech-Riesen dominieren Ranking wertvollster Börsenunternehmen.