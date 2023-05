Euro Dollar Kurs: Darum setzt der Euro seinen Erholungskurs fort

Werbung EUR/GBP und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/GBP mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Handeln Sie Währungspaare wie EUR/GBP mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung Der Euro mit 1,0895 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Der Euro konnte damit an seine Erholung vom Vortag anknüpfen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0876 Dollar festgesetzt.

Der Vormittagshandel verlief überwiegend ruhig. Der Euro profitierte vor allem von dem schwächeren Dollar. Wirtschaftsdaten aus Deutschland bewegten die Kurse dagegen nicht nennenswert. Die ZEW-Konjukturerwartungen trübten sich im Mai spürbar ein. "Ein Grund für den Rückgang des Stimmungsindikators ist die Erwartung einer noch stärkeren Anhebung der Zinsen durch die EZB", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach.

Ein möglicher Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten in den nächsten Wochen erhöhe die Unsicherheit über die Konjunkturentwicklung, erklärte Wambach weiter. Schon seit einiger Zeit herrscht in den USA politischer Streit über die Anhebung der gesetzlichen Schuldengrenze. Im Laufe des Tages wird ein Treffen von Präsident Joe Biden mit hochrangigen Vertretern der Republikaner und Demokraten erwartet. Finanzministerin Janet Yellen warnt schon seit Wochen vor einer bald leeren Staatskasse, sollte der Schuldendeckel nicht angehoben werden.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com, Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock.com