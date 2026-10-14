DAX 25.322 +0,2%ESt50 6.195 +0,5%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,88 -1,1%Nas 26.851 -1,3%Bitcoin 73.612 -0,8%Euro 1,1118 -0,7%Öl 105,6 -0,1%Gold 4.083 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Devisen im Blick

Euro fällt auf tiefsten Stand seit Mai 2025: US-Inflation belastet den Kurs

Euro fällt auf tiefsten Stand seit Mai 2025: US-Inflation belastet den Kurs

Eine überraschend hohe US-Inflation hat dem Dollar am Mittwoch Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
7.44 CNY -0.05 CNY -0.70 %
Charts | News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0.85 GBP 0.00 GBP 0.11 %
Charts | News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
8.73 HKD -0.06 HKD -0.71 %
Charts | News
EUR/JPY (Euro-Yen)
176.56 JPY -0.77 JPY -0.43 %
Charts | News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.11 USD -0.01 USD -0.71 %
Charts | News

Am Nachmittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1114 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2025. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten auf 1,1195 (Dienstag: 1,1188) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8932 (0,8938) Euro.

Am Nachmittag sorgten Preisdaten aus den USA für eine deutliche Kursbewegung am Devisenmarkt. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Morgen über 1,12 gehandelt worden war, fiel der Kurs in kurzer Zeit um mehr als einen halben Cent. Im September war die Inflation auf 3,7 Prozent gestiegen, von zuvor 3,4 Prozent. Der Markt hatte nur eine Jahresrate von 3,6 Prozent erwartet. Auch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel war stärker als erwartet gestiegen.

Werbung
Werbung
Werbung

"Unter dem Eindruck der deutlich erhöhten Benzin- und Dieselpreise ist der Verbraucherpreisindex im September kräftig gestiegen", kommentierte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba die Inflationsdaten. Die Jahresrate liege nicht nur oberhalb der Konsensschätzung, sondern auch deutlich oberhalb der Zielmarke der US-Notenbank. "Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed werden somit wieder etwas angeheizt", sagte Umlauf.

Der Kurs des Euro steht bereits seit September unter Druck. In dieser Zeit hat die Gemeinschaftswährung rund 5 Cent verloren. Zunächst hatten eine Leitzinserhöhung in den USA sowie die Spekulation auf einen weiteren Zinsschritt angesichts hoher Inflationsrisiken dem Dollar Rückenwind verliehen - eine Entwicklung, die von den aktuellen Preisdaten untermauert wurde.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84385 (0,84460) britische Pfund, 177,39 (176,91) japanische Yen und 0,9330 (0,9312) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.095 Dollar. Das waren rund 65 Dollar weniger als am Vortag.

/jkr/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Sailom / Shutterstock.com, zimmytws / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.