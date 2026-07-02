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Euro hält sich klar über 1,14 US-Dollar - Warum am Freitag Impulse fehlen

03.07.26 07:53 Uhr
EUR/USD: Warum der Euro zum Dollar Stabilität demonstriert | finanzen.net

Der Euro hat am Freitag seine Kursgewinne vom Vortag verteidigt und sich klar über der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten.

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Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
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Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete am Morgen 1,1453 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1399 Dollar festgesetzt.

US-Arbeitsmarktdaten hatten den Dollar am Vortag deutlich belastet. Denn die US-Wirtschaft schuf im Juni nur halb so viele neue Stellen wie prognostiziert. Dadurch hätten sich die Erwartungen an eine Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten etwas nach hinten verschoben, sagte ein Marktbeobachter. Laut Analyst Tobias Basse von der NordLB dämpften die Daten "eindeutig" den Handlungsdruck des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh. "Er kann damit einfacher auf Zeit spielen."

Zum Wochenausklang sind unterdessen kaum größere Impulse zu erwarten. Denn in den USA ruht der Handel wegen des Feiertags zur Unabhängigkeit.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images, elen studio / Shutterstock.com