DAX 24.995 +0,2%ESt50 6.191 +0,3%MSCI World 4.894 -0,2%Top 10 Crypto 11,56 -0,6%Nas 26.872 +0,0%Bitcoin 76.375 +1,3%Euro 1,1266 +0,2%Öl 101,3 -1,0%Gold 4.187 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Devisen im Blick

Euro nach Kursrutsch stabil – jetzt richten sich die Blicke auf die US-Daten

Euro nach Kursrutsch stabil – jetzt richten sich die Blicke auf die US-Daten

Beim Euro richtet sich der Blick vor allem auf den US-Arbeitsmarkt und die weitere Entwicklung der Zinserwartungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.13 USD 0.00 USD 0.21 %
Charts | News

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1255 US-Dollar gehandelt und damit nur wenig höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1298 Dollar festgesetzt. Am Donnerstag war der Euro im Laufe des Tages nach Konjunkturdaten auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gesackt.

Eurozone und US-Arbeitsmarkt im Fokus

Zum Wochenausklang stehen in der Eurozone die Verbraucherpreise an. "In großen Euro-Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sind die harmonisierten Inflationsraten im September, angeschoben durch die Energiepreise, deutlich gestiegen. Insofern sollte eine kräftig erhöhte Inflation nicht überraschen," schreiben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. Die größere Aufmerksamkeit gilt den Experten zufolge aber wohl dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Die Helaba rechnet nicht damit, dass grundsätzliche Zweifel an den eingepreisten Fed-Zinserhöhungen aufkommen sollten.

Werbung
Werbung
Werbung

Mit Blick auf die Kurs-Entwicklung des Euro schreiben die Experten: "Ein Ende des Abwärtsimpulses scheint noch nicht in Sicht zu sein." Der Euro werde von verschiedenen Faktoren belastet, so hätten sich etwa die Zinserwartungen zugunsten des Dollar entwickelt.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com, evp82 / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.